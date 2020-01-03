شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زينة تحتفل بفيلمها الجديد "الفلوس" مع عائلتها وأقاربها وأصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة زينة بفيلمها الجديد "الفلوس" مع أصدقائها وعائلتها وأقاربها، مساء أمس الخميس، حيث أقامت عرض خاص صغير للفيلم فى سينما أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور والدتها وشقيقها وخالتها وعدد آخر من أقاربها، اضافة إلى الفنانة انجى وجدان وزوجها وطارق صبرى ومحمد دسوقى والمنتجة رنا السبكى.

وانطلق فيلم "الفلوس" فى جميع دور العرض المصرية والعربية يوم الأربعاء 25 ديسمبر الماضى على أن يستمر عرضه طوال موسم اجازة منتصف العام الدراسى، استطاع تحقيق نجاح كبير حيث تخطت ايراداته 15 مليون جنيه فى مصر خلال الـ 8 أيام الماضية، بينما وصلت ايراداته فى الدول العربية الى 40 مليون جنيه.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين، وتدور الأحداث حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

Advertisements

وتعود زينة للعمل مع تامر حسنى فى السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما "كابتن هيما" اخراج نصر محروس عام 2008، كما يسجل "الفلوس" التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً "حالة حب" إخراج سعد هنداوى عام 2004 و"سيد العاطفى" إخراج على رجب عام 2005 .

وكان آخر أعمال زينة الفنية مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" تأليف محمد الصفتى وإخراج زياد الوشاحى وعُرض فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين، ومى القاضى وعلى الطيب وأحمد فؤاد سليم وعايدة رياض.