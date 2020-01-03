شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير عن حادث التحرش فى المنصورة: "قلة أدب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان حمدى الوزير على واقعة تحرش "المنصورة"، ووصف الحادثة بالعمل غير الإنسانى على الإطلاق، وقال: "دى قلة أدب.. والمتحرش مريض نفسى، وأى خارج عن المجتمع أعتبره مصاب بأحد الأمراض النفسية".

حمدى الوزير، الذى يصفه البعض بأيقونة التحرش فى السينما المصرية، نظرا لأعماله العديدة التى تناولت القضية، أوضح أن قضية التحرش ظاهرة اجتماعية خطيرة، مضيفا: "أرى أن أى شخص يمارس أى شىء ليس من حقه بالمجرم".

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه عندما جسد المتحرش فى أفلام مثل الثأر والتخشيبة والمغتصبون، يتعامل مع الشخصية على أنه مريض نفسى لذلك حصل عنها على العديد من الجوائز، لافتا إلى أن تناول الممثل للشخصية مهم ليتضح من أدائه رفضه لهذا السلوك على عكس ما يقدم الآن، إذ يبدو وكأنه ترويج لانتشار الظاهرة – على حد قوله.

وعن تطورات فيلمه الذى يحمل اسم "المتحرش" قال إنه انتهى من كتابته، ويشارك فيه بالتمثيل إذ يلعب دور المتحرش، مضيفا أنه فيلم كوميدى ويناقش الموضوع بطريقة اجتماعية إنسانية، وليس به مشهد تحرش واحد رغم تناوله للقضية.

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ويستعد الفنان حمدى الوزير، لتصوير أولى مشاهده فى مسلسل "سيف الله" عن سيرة الصحابى خالد بن الوليد، للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، كتب السيناريو والحوار إسلام حافظ، ويجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية طلحة بن خويلد الأسدى وهو شخصية رجل ممن ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال الوزير تعليقا على الدور : "أسعد بهذا الدور لأنه يمتلك مشاعر متباينة، تظهر مع محاربته أبو بكر الصديق ثم توبته فيما بعد ورجوعه للمحاربة ضمن جيوش المسلمين".