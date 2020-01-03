شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثانى مرة.. هبة عبد الغنى تقابل ياسمين صبرى فى "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎انضمت الفنانة هبة عبد الغني إلى أسرة مسلسل " فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020، ‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السباق الدرامي للمسلسل من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي الشخصية التي ستشارك بها في المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور رمضان المقبل.

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل .

يشار إلي أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي /تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني و محمود البزواي و نهال عنبر و احمد النجار وجاري التعاقد مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

‎وعلى جانب أخر ، يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل "الآنسة فرح" الذي بدأ عرضه عبر شاشة قناة MBC4 الأحد الماضي.

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‎ مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة أسماء ابو اليزيد، أحمد مجدي أحمد علي، تامر فرج، رانيا يوسف،هبة عبد العزيز، جيلان علاء،تحت قيادة المخرج أحمد الجندى.

‎وكان مسلسل "Jane the Virgin"، ترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أمريكي، وحصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز "AFI" الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و65 ترشيحًا.



