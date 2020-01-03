ما علاقة منى السابر بأزمة دنيا بطمة وإبتزاز النجوم؟

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 05:55 مساءً - إتهمت سارة شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ طليقة زوج الأخيرة ​منى السابر​ بالوقوف وراء أزمة بطمة الأخيرة والمتهمة فيها بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي للتشهير وإبتزاز النجوم.

وظهرت سارة في مقطع فيديو مع الناشط الشهير ريان جيلر، قالت فيه: “دنيا وابتسام مزيانين ما فيهم شي حاجة وكل اللي صاير عنهم إشاعة وإحنا عارفين من وراء هذه الإشاعة ونقولها خلاص مليتي الطوير طارت برزاقها”.

وتابعت قائلة: “وللحين بتعيد الموال حتى زوجها محمد لو ما تزوج دنيا فهو تزوج مليون واحدة تانية وحلا الترك لو ما تحبها ما كانت عاشت معاها ليش انتوا كده ليش حاطين دوبكم في دوبها حارقتم في شنو”.

وأكملت:”دنيا ما تبينلكم شيء حراكم عليكم وحرام اللي تسوونه بطلوا إشاعات يا عالم بجد دبحتونا يعني الحمد لله لو ما نخاف الموت يمكن كنتوا خلتونا ننتحر”.

وأضافت:”تقولون ليش محمد الترك تزوجها لأنه أحبها وتقولون ما فيها جمال لأ لقى فيها جمال الروح ووجد لديها الصوت العذب ولا واقفين ويا واحدة تانية عشان يمكن تدفعلكم”، في إشارة إلى طليقة محمد الترك منى السابر، بحسب ما أكد المتابعون.

واستطردت قائلة: “الحمد لله دنيا بخير وما انحبست ولا انتوا طالعين تنشهروا على ضهرها قولوا عاوزين ننشهر وخلاص وإحنا نسوي اللي يشهركم عشان مو حمزة مون بيبي لها ولا شي”.