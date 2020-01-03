شاهد.. لحظة انهيار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بالبكاء بعد إعلان نبأ مقتل قاسم سليماني

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كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 05:55 مساءً - أجهش العميد رمضان شريف بالبكاء على الهواء مباشرةً بعد إعلان نبأ مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني؛ بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم.
وخلال مقطع فيديو تداوله المغردون، ظهر شريف بصحبة مراسل تلقزيوني لقناة إيرانية، ناعياً للشعب الإيراني مقتل سليماني وأبومهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي في العراق.
وهدد شريف قائلاً بأن إيران حتماً ستنتقم لمقتل سليماني، مشدداً على أن الحرس الثوري سينتقل إلى مرحلة جديدة من اليوم وصاعداً – بحد قوله -.
وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أعلن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما أعلن مقتل نائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”، وذلك في قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها سليماني والمهندس على طريق مطار بغداد الدولي.
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