ماريا كاري في ورطة مع بداية العام الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أنهت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري عام 2019 بمفاجأة مؤسفة في ليلة رأس السنة، حيث تعرض حسابها الشخصي على موقع تويتر للاختراق، وقام المخترق بنشر العشرات من التغريدات العدوانية والعنيفة والفضولية.

الحساب الشخصي، للنجمة العالمية والذي يتابعه 21.4 مليون شخص على المنصة، ظهر عليه في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء 31 ديسمبر، تعليقات جنسية مسيئة بحق مغني الراب إمينيم، مع أنه لم يذكر اسمه صراحة، لكن كان حرف N دلالة عليه.

وجرى حذف معظم التغريدات التي نشرت بعد ظهر الثلاثاء بسرعة، مع شبه اتفاق عام بين الكثيرين على أن ما حدث يبدو غير منطقيًا، وأن الأمر لم يكن إلا محاولة وقيعة وتصيد للمغنية.

وليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الاختراق، كما لم تفضل نجمة البوب الاستجابة على الفور على طلب للتعليق، لكن أشار البعض إلى مجموعة معروفة من الهاكرز تدعى فرقة “تشاكلينج سكويد” “Chuckling Squad”، وهي نفس مجموعة المتسللين الذين استهدفوا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في الماضي.

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وسارع متابعو ماريا كاري، على تويتر إلى التعليق على الحدث الغريب، وكتب حساب: “القرصنة بحساب ماريا كاري، جريمة فدرالية، أتوقع أن يتم محاسبة من قاموا بها”.

وفي سياق مختلف، كانت ماريا كاري قد احتلت مكانة ونقطة محورية متجددة لثقافة البوب في الأسابيع الأخيرة، من خلال إنجازاتها القياسية على لوحة بيلبورد، حيث حققت المغنية المرتبة الأولى على لائحة “بيلبورد هوت 100” في الولايات المتحدة لأول مرة هذا الشهر - بعد 25 عامًا من أطلاق أول أغانيها.

ويوم الإثنين، أعلن موقع “بيلبورد” أنه من المتوقع أن تصبح كاري أول فنانة تحظى بالمرتبة الأولى في أربعة عقود متتالية، عندما تتصدر قائمة أفضل 100 أغنية في 4 يناير 2020.

والجدير بالذكر أن ماريا كاري قد استطاعت التربع على عرش بيلبورد للأغاني على مدى أربعة عقود، 1990، 2000، 2010 و2020، بعد إطلاق أغنية “All I Want for Christmas Is You”، التي أطلقتها في عام 1994، ضمن ألبومها الميلادي، ونفس الأغنية، ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته، أعادت كاري طرحها هذه السنة مع فيديو كليب جديد احتفاءً بمرور 25 سنة على إطلاق النسخة الأولى منها.