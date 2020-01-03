تعليق مثير من بيرين سآت حول الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تثير شائعات منذ فترة وأخرى حول سعي الفنانة التركية بيرين سآت للإنجاب بتدخلات طبية سواء عمليات التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري خارج تركيا، وذلك لعدم قدرتها على الحمل بشكل طبيعي حتى الآن.

بيرين فاجأت الجميع بتصريحات مثيرة حول في الحمل في أحدث حوار صحفي لها، حيث قالت: «أريد أن أعيش شعور الأم، لكن إذا نظرنا إلى هذا الموضوعمن جانب آخر، أتسائل ماذا سيحدث بعد الولادة؟ أين يجب أن يعيش؟ هناك أطفال بالشوارع بدون أب وأم، وأطفالنا السوريين بحاجة إلى المساعدة، بسبب ذلك أحاول النظر إلى الموضوع بمنظور أكبر، كيف اجلب طفل لحياة بها الأطفال يعانون؟».

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تصريحات بيرين فسرها البعض بمحاولة الفنانة تبرير عدم انجابها حتى الآن، ورغبتها في اخماد شعور الأمومة بداخلها عن طريق ما قالته حول معاناة أطفال العالم.

يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي كينان دوغلو بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، يُعرض لبيرين سآت حالياً مسلسل «الهدية» عبر شبكة Netflix، وهو العمل الذي استأنفت به الفنانة الشابة نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول، وتشارك الفنانة في بطولة «الهدية» أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.