ميريام فارس تتحدى معجب بالرقص على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس العام الجديد في حفل غنائي صاخب احيته في أحد فنادق الأردن، وسط حضور قوي من محبيها.

ملكة المسرح الهبت أجواء السهرة منذ صعودها على المسرح، حيث اشعلت حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها الراقصة، كما خطفت أنظارهم بإطلالة ذهبية براقة، ارتدت فيها فستان مثير مشقوق لأعلى الفخذ، مسدلة شعرها بتسريحة زادتها جاذبية وأنوثة، وقد شاركت الفنانة محبيها بصور من الحفل، وعايدتهم بتعليق كتبت فيه: «ينعاد على كل الناس بسنة جديدة حاملة معها الصحة والأمل والتفاؤل، وبتمنى بهل السنة يحل السلام والطمأنينة وين ما كان وخاصة ببلدي».

وفي مقطع فيديو من الحفل، ظهرت الفنانة إلى جانب أحد معجبيها، موجهة له رسالة تحدي قالت فيها: «بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق»، وبالفعل استجاب الشاب، وجلس على ركبتيه، لتنفجر الفنانة وحضور الحفل ضحكاً، ثم اشتعلت منافسة الرقص بين ميريام والشاب وسط تصفيق حاد من الحضور.

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من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لاحياء ثالث حفلاتها بالسعودية، وذلك يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، ضمن فعاليات «سمرات شتاء الرياض» في منتزه الثمامة البري، محمية الملك خالد الملكية، بمشاركة النجمة المصرية أنغام، والنجم الكويتي عبدالله الرويشد.

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.