شكران مرتجى في لقطة مؤثرة مع والدتها.. وتوجه رسالة لـ 2020: كوني مثل أمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة السورية شكران مرتجى جمهورها بصورة مؤثرة جمعتها بوالدتها، وذلك في بداية العام الجديد 2020.

شكران ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن والدتها، دون أن تكشف وجهها.

الفنانة السورية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي لأقدر كمل لأعطي يا حنونتي”.

شكران وجهت رسالة للعام الجديد، بقولها: “٢٠٢٠ كوني متل أمي حنونة بس.. الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

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وكانت الفنانة السورية شكران مرتجى قد صدمتجمهورها بتصريحات سابقة، والتي أكدت فيها أنها تتمنى الموت بشكل دائم وطوال الوقت.

وعن أسباب ذلك، قالت الفنانة السورية: “دائما أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين ولأني بلتقي بوالدي الراحل وبكل الناس الحلوين فوق هناك وفوق ما في شر”.

أما عن شعور الناس التي تحبها بعد موتها، كان لها رأي صادم، حيث قالت: “بعد كام يوم من موتي راح ينسوا”، مؤكدة أن والدتها ووطنها سوريا وفلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم.

واعترفت شكران أنها فكرت في الانتحار من قبل بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، مشيرة إلى أن نفسيتها حاليا أفضل من تلك الفترة الصعبة التي مرت عليها.