فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحتفلان بزفافهما للمرة الثالثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي بعيد زواجهما الثاني، بإقامة حفل زفاف ثالث لهما، كعادتهما كل عام.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، والذي تألقت فيه بفستان زفاف بسيط، مع قصة شعر مميزة، وماكياج قوي، بينما أطل زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

فرح وعقيل خضعا لجلسة تصوير رومانسية، كشفت عن قوة حبهما لبعضهما، كما ظهرا في بعض الصور وهما يحملان كلبيهما.

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فرح شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة لزوجها قالت فيها: “عيد زواج ثاني سعيد يا حبيبي.. أتمنى أن يكون عامنا الثالث مليء بالحب والمرح والنجاح”.

عدد من جمهور فرح الهادي وعقيل الرئيسي وجهوا لهما الكثير من الانتقادات، واتهموهما بالبذخ ومحاولة اجتذاب الأضواء بأي شكل.

وكان الفنان الكويتي عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة فرح الهادي قد أقاما في شهر يناير الماضي حفل زفاف ثاني لهما، احتفالا بعيد زواجهما الأول.

يذكر أن عقيل الرئيسي وفرح الهادي كانا قد احتفلا بزفافهما، مساء الأحد 31 ديسمبر عام 2017، في حفل ضخم حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء، وكان من أبرز الحضور الفنانة شوق الهادي، شقيقة العروس، والفنانة شيماء علي، شقيقة العريس، كما حرصت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على الحضور.