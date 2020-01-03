إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دنيا سمير غانم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل صغير أعدته لها.

إيمي أحضرت لشقيقتها دنيا قالب تورتة مميز، واحتفلت معها بهذه المناسبة السعيدة، مما أشعر دنيا بسعادة كبيرة.

دنيا شاركت جمهورها بصور من الحفل، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت الشكر لشقيقتها بقولها: “بحبك جدا يا شقيقتي الغالية وطفلتي الصغيرة ربنا يخليكي ليا إيمي سمير غانم”.

وكانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، وعدد من نجوم الفن، وذلك فى منزل الفنان محمد محمود عبد العزيز.

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الحفل شهد حضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان هشام ماجد وزوجته، والفنان كريم فهمي وزوجته، والفنان شيكو.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص بموقع “أنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبد العزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك بما يكفي لأنك جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك جدا”.

محمد محمود عبد العزيز رد على كلام دنيا، بقوله: “أنتي أختنا يا دودو ورامي أخونا ومرحب بك دائمًا في منزلك، بين إخوانك وأخواتك .. سنة جديدة سعيدة وأتمنى لك عيد ميلادًا عظيمًا وحياة مليئة بالسعادة دائما يارب ان شاء الله”.

وكتب الفنان كريم محمود عبدالعزيز: “كل سنة وأنت طيبة يا دودي دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وبخير وربنا يخليكم لبعض كلكم”.