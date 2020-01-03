شقيقة دنيا بطمة منهارة: لو ما كنا نخاف الموت لانتحرنا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة علاقة الأخيرة بحساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، مؤكدة أن نجمة Arab Idol بخير وشقيقتهما الثالثة ابتسام.

وعبر حساب نجم موقع التواصل الاجتماعي «ريان جيلر»، ظهرت شقيقة بطمة، تطمئن فانز الفنانة المغربية عن أحوالها، وذلك بعد اتهامها وشقيقتها ابتسام بمسئوليتهما عن الحساب المثير عبر تطبيق «سناب شات»، وانهارت شقيقة دنيا في الفيديو الذي نشره ريان، وطلبت من النشطاء الكف عن إطلاق الشائعات حول دنيا، مشددة على أنها حرة وغير محبوسة.

شقيقة بة لم تكتف بهذا القدر من الإثارة، حيث اتهمت خبيرة النجميل البحرينية منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، وهو زوج ومدير عمال دنيا، بالوقوف وراء إطلاق الشائعات حول شقيقتها، وقالت: «ما تبين شئ، لكن حرام عليكم، حرام ايللي تسونه، بطلوا اشاعات يا عالم، جد دبحتونا يعني الحمدلله، لو ما احنا نخاف الموت، يمكن خلتونا ننتحر».

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وأضافت: «تزوجت محمد، حبها، وجد فيها جمال الروح والصوت العذب، ولا واقفين ويا واحدة تانية، عشان تدفع لكم».

السلطات المغربية كانت قد استدعت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”، وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا الأفراج عنهما مقابل كفالة مالية، مع منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.