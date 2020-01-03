نجوى كرم تدخل موسوعة جينيس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم بدأت جني ثمار العام الجديد مبكراً، حيث استيقظ محبيها على خبر دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بحفل رأس السنة الذي احيته الفنانة في مدينة رأس الخيمة بالإمارات.

وكالة «أ.ف.ب» العالمية وصفت الحفل بالأهم في الشرق الأوسط، حيث تضمنت السهرة الغنائية عروض استثنائية للمفرقعات النارية احتفالاً بدخول العام الجديد، ودخلت الفنانة الموسوعة العالمية برقمين قياسين، وهما «”أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد” و”أطول شلال من الألعاب النارية في العالم” بامتداد 4 كيلومتر».

وفي أول تعليق لها بعد تحقيق هذا الإنجاز، قالت نجوى: «لم أتفاجأ بهذا الإنجاز، لأنني كنت على اطلاع على التحضيرات، وأعرف حب القيمين على هذا الحفل للتطور والوصول إلى الصفوف الأمامية باستمرار».

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شمس الأغنية اللبنانية اطلّت على الحضور بإطلالة بيضاء مشرقة، اختارت أن تستقبل بها العام الجديد، حيث سحرت الأنظار بفستان شديد الأناقة ذو طبقات مرصعة براقة، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، كما تزينت بمجوهرات ماسية ضاعفت بريق طلّته، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها الذهبي بشكل زادها جاذبية.

نجوى اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، واشعلت السهرة بالدبكة اللبنانية، حيث تفاعل معها محبيها بالرقص والغناء.

يُذكر أن كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا