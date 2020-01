سيطرة سينمائية.. 34 ترشيحا لـ"نتفليكس" في جولدن جلوب

يلتقي نجوم السينما الأمريكية، الأحد، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ويبدو أن شبكة "نتفليكس" العملاقة في البث التدفقي ستكون النجم الأكبر مع 34 ترشيحاً في فئات التلفزيون والسينما.



وترغب نتفليكس، التي بدأت إنتاج مضامين أصلية قبل 6 سنوات فقط، في اغتنام الفرصة لتعزيز موقعها إلى جانب الاستوديوهات الكبرى.





ونال فيلم نتفليكس Marriage Story (قصة زواج) حول طلاق تشوبه مشكلات كثيرة بين ممثلة تؤدي دورها سكارليت جوهانسن وزوجها المخرج (آدم ساندلر) أكبر عدد من الترشيحات، وتقدم بقليل على فيلم آخر من نتفليكس هو The Irishman (الأيرلندي) من إخراج مارتن سكورسيزي مع 5 ترشيحات.





ويحمل فيلم The Two Popes (الباباوان) أيضاً توقيع نتفليكس، وهو يتمحور على لقاء متخيل بين البابا الفخري بنديكتوس الـ16 (أنطوني هوبكينز) وخلفه الفخري فرنسيس (جوناثان برايس) من إخراج البرازيلي فرناندور ميريليس، وهو مرشح لنيل 4 جوائز.





وقال تيم جراي، الذي يتابع موسم الجوائز لحساب مجلة "فرايتي": "عرفت نتفليكس سنة جيدة جداً، أظن أنها ستبلي بلاءً حسناً".

ورأى أن الشركة قد لا تكتفي بالفوز بجوائز خلال حفل جولدن جلوب بل "لديها 5 أو 6 أفلام جديرة بأن تحصل على ترشيح لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم".





وحصل فيلم كوينتن تارانتينو الأخير Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود) من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت على 5 ترشيحات، خصوصاً في فئة أفضل فيلم كوميدي.





وسيلقى هذا الفيلم منافسة من Rocketman (الرجل الصاروخ) المكرس لحياة المغني البريطاني إلتون جون وJojo Rabbit (الأرنب جوجو) مع سكارليت جوهانسن وDolemite Is My Name (اسمي دولمايت)، الذي يشكل عودة كبيرة لإيدي مورفي في عمل من إنتاج نتفليكس أيضاً.





ومن الأفلام الجدية المرشحة في الدورة الـ77 لجوائز جولدن جلوب، فيلم joker (جوكر) من بطولة يواكين فينيكس، الذي نال 4 ترشيحات.

وتعد مكافآت جولدن جلوب من أهم الجوائز السينمائية الأمريكية، وتشكّل مؤشراً كبيراً للأفلام والممثلين على طريق نيل جوائز أوسكار.