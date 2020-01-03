إلغاء حفل سيلين ديون في بيروت لأسباب أمنية

أعلن منظمو مهرجان بيبلوس الدولي، الجمعة، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه المغنية العالمية سيلين ديون في بيروت الصيف المقبل، لأسباب "أمنية واقتصادية ونقدية واجتماعية".

وقال مدير المهرجان ناجي باز: "قررنا إلغاء الحفل لأن من المستحيل أن نقيم حدثاً موسيقيا بهذه الضخامة في لبنان في ظل الظروف التي يمر بها حاليا".

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول على وقع حراك شعبي غير مسبوق أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.

وأوضح باز أن المغنية الكندية كانت متحمسة جدا للغناء في لبنان لكن التوتر الأمني في البلد والصعوبات الاقتصادية والنقدية والوضع الاجتماعي تشكل عناصر تحول دون إحيائها الحفل الذي كان من المقرر أن يقام عند واجهة بيروت البحرية في 31 يوليو/تموز المقبل.

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وكانت إدارة مهرجان بيبلوس أصدرت بيانا، صباح الجمعة، أعلنت فيه أنها اتفقت "بأسف شديد" مع إدارة أعمال ديون على إلغاء الحفل "بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان".

وكان من المتوقع أن يحضر الحفل نحو 22 ألف متفرج، لكن إدارة المهرجان كانت أرجأت مرارا فتح باب الحجوزات قبل الإعلان عن قرار الإلغاء.

وأشار باز إلى أن الإلغاء "حصل بطريقة لبقة ومن دون مشاكل" مع مديري أعمال سيلين ديون.

وعبر متابعو المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم لإلغاء الحفلة، واعتبر بعضهم أنها "بداية حزينة للسنة"، فيما رأى البعض الآخر أنه "قرار حكيم".

ولم يتضح بعد ما إذا كان مهرجان بيبلوس والمهرجانات الفنية الأخرى ستقام هذا الصيف في لبنان، وقال باز في هذا الصدد: "لا أعرف إذا كان مهرجان بيبلوس سيقام أم لا.. الأمر مرتبط بأوضاع البلد".