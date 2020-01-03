بالصور- جنيفر لوبيز مكرمة مع بداية العام الجديد

خطفت النجمة العالميّة جنيفر لوبيز الانظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان Palm Sprints International Film حيث تم تكريمها عن فيلم Hustlers.

ولاحقت الكاميرات جنيفر لوبيز التي وصلت الى السجادة الحمراء برفقة خطيبها أليكس رودريغيز، حيث خطفا الانظار برومانسيتهما وجمالهما.

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ارتدت لوبيز لهذه المناسبة فستاناً طويلاً من دون أكمام حمل توقيع دار Richard Quinn، وقد تميّز الفستان باللونين الزهري والأخضر.

وتأمل “لوبيز” ان تفوم يوح الاحد بجائزة غولدن غلوب بعدما تم الاعلان عن اسمها من ضمن المرشحين للفوز بهذه الجائزة هذا العام، عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم Hustlers، حيث اتى الترشيح بعد مرور 20 عاماً على ترشحها للجائزة كأفضل ممثلة في فيلم “سيلينا”.

فيلم Hustlers تأليف وإخراج لورين سكافاريا، بطولة جنيفر لوبيز، كاردي بي، جوليا ستيلز، مادلين بروير، كيكي بالمر، فرانك ويلي وغيرهم. أحداث الفيلم مقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، عن مجموعة من الفتيات المحتالات يقررن التعاون معًا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.