أحلام تثير إعجاب جمهورها بتلاوتها القرآن.. فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقضي الفنانة الإماراتية أحلام إجازة رأس السنة مع عائلتها في فرنسا، وشاركت أحلام جمهورها فيديو خلال تلاوتها سورة يس، في أعلى جبال الآلب بفرنسا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مثنين على جمال صوتها في تلاوة القرآن الكريم وتسجيلها للفيديو خلال إجازتها، ورأي البعض أن صوت أحلام في تلاوة القرآن أجمل بكثير من الأغاني، كما كانت الفنانة الإماراتية قد كشفت في وقت سابق أنها قامت وزوجها بشراء شاليه في منطقة مجيف في فرنسا ليتمكنوا من المكوث فيه خلال زيارتهم فرنسا بأي وقت.

ونشرت أحلام فيديو من داخل الشاليه معبرة عن سعادتها بهذا الأمر، كاشفة عن عشقهم للمنطقة وقضائهم إجازة رأس سنة مميزة جدا.

يشار إلى أن الفنانة أحلام كانت ضمن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بموسمه الخامس والذي انتهى قبل فترة قريبة، بفوز التونسي مهدي عياشي من فريق الفنان راغب علامة والذي انضم إلى اللجنة في هذا الموسم فقط بديلا للفنان عاصي الحلاني، فيما انضمت الفنانة المغربية سميرة سعيد بديلة للفنانة اللبنانية إليسا، مع بقاء الفنان محمد حماقي ضمن لجنة التحكيم.

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هذا وأثار انضمام علامة للبرنامج إلى جانب الفنانة أحلام والتي سبق وأن وقعت بينهما مشاكل كبيرة خلال مشاركتهما في برنامج المواهب أراب أيدول حالة من الجدل عن عودتهما سويا في نفس اللجنة بالرغم من تصريحات سابقة للفنان اللبناني قال فيها إنه لن يتواجد في أي مكان تتواجد فيه أحلام.

فيما لم يشهد الموسم كاملا أي خلافات ظاهرة خلال حلقاته، إلا أنه لم يخلُ من بعض المناوشات التي وصفها البعض بالطريفة، فيما رأى البعض الآخر أنها كانت تحتوي بعض التلميحات ما بين السطور، فيما حاول كل من أحلام وعلامة التأكيد على أن علاقتهما جيدة وأن خلافاتهما انتهت في كثير من المواقف خلال الموسم.

واعتبر الجمهور أن تواجد أحلام وعلامة في نفس اللجنة بالرغم من مشاكلهما السابقة هو نوع من التسويق الذي اتخذته القناة من أجل رفع نسبة المشاهدة بعد أن بدأ البرنامج يفقد بريقه ووهجه، ولم يعد يحقق النتائج المرجوة منه في المواسم السابقة.