مروان خوري وفارس كرم وكارول سماحة يسافرون إلى السعودية

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان فارس كرم والفنانة الكبيرة كارول سماحة والفنان مروان خورى، لإحياء حفلات فنية غنائية على مسرح أبو بكر السعودية، غدا السبت، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.
ونشر فارس كرم صورة تجمعه بكارول سماحة ومروان خورى عبر تويتر، وقال :"فى طريقنا إلى السعودية الحبيبة... لاقونا مسا بكرا على مسرح أبو بكر سالم".
كانت طرحت كارول سماحة مؤخرا كليب جديدا بعنوان "بتامن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.
فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو .
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