انطلاق الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز السبت

ينطلق غدا السبت، عرض الموسم الثالث من برنامج "The voice kids" لمواهب الغناء من الأطفال، على شاشة قناة MBC.

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.

كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.

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ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من اختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.

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