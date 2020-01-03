5 أغاني سينجل تتنافس بقوة في مطلع عام 2020

شهدت الايام الأولى من عام 2020، منافسة شديدة بين العديد من الأعمال الغنائية التي تم طرحها عبر القنوات الرسمية للمطربين على موقع "اليوتيوب".

ونكشف عن أبرز الأعمال الغنائية ونسب مشاهدتها من خلال التقرير التالي:

تميم يونس والعسيلي

طرح الفنان تميم يونس، أغنية بعنوان "سالمونيلا" يوم 1 يناير 2020، بالاشتراك مع الفنان محمود العسيلي الذي ظهر في مقطع من مقاطع كليب الأغنية، وحققت الأغنية نجاح كبير جدًا حيث حققت مليون و800 ألف مشاهدة ونجحت الاغنية في احتلال التريند عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال جملة "عشان تبقى تقولي لأ".الأغنية غناء وكلمات وإخراج: تميم يونس، وتوزيع: محمد زهير - محمد الفرة، وميكسنج وماسترنج: خالد سند، ومن إنتاج: Big foot.

وتقول كلماتها :" انا شفتك مرة ف حته في يوم وطلبتي لاتيه .. فهروحلك نفس الحته لحد ما اقابلك فيه .. ومش همشي انا قبل ما اخد رقمك ف ماتكسفنيش .. وان قولتلي لا يلعن ابو شكلك بكره يقابلك حد يقولك .. لا تلق طعامتك تيجي ف كرامتك تبقى .. ويجيلك Salmonella سالمونيلا".حسن الشافعي مع أحمد سعد وكنكا

طرح كل من حسن الشافعي مع أحمد سعد وكنكا، أغنية بعنوان "مامي كوسا" يوم 1 يناير 2020، وقد حققت مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلماتها: "مامي كوسا .. مامي مامي كوسا .. أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا .. فين أيام زمان .. فين هي الشهامة .. مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة .. هي موجة كله خدها موضة .. أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا .. كنا عايشين كنا راضيين .. حلمنا الستر مش ملايين".

أغنية "مامي كوسة" كلمات اسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع الموزع الموسيقي حسن الشافعي.

يذكر أن أبرز أعمال حسن الشافعي، الفنية أغنية "مايستهلوشي" مع أبلة فاهيتا، والتي حققت نجاح كبير جدًا وقت طرحها.

محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية بعنوان "رايحين نسهر .. بام بام" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وحققت الأغنية 4 مليون ونصف بعد طرحها يوم 1 يناير 2020.

وتقول كلماتها: "صاحبي كلمني وقالي انزلي رايحين نسهر .. رحنا قعدنا، اداني الكاس، قلتله بلاش أنا مش بشرب .. طلبت عصير، مانا مش بشرب .. مطلعش عصير، أنا كدة بشرب .. شايف عصافير ودماغي بتعمل .. بام بام بام".

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محمد حماقي

بينما طرح الفنان محمد حماقي أغنية دعائية لإحدى شركات الهواتف المحمولة، بعنوان "تعرف بحبك ليه" وذلك يوم 31 ديسمبر 2019 وحققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".

وتقول كلماتها: " خليني قدام عينيك .. ودّيني أبعد مكان .. يا حبيبي وأنا بين إيديك .. هتلاقي الفرق بان .. لالالالالا.. تعرف بحبك ليه .. لالالالالا.. شغلوني عينيك قوام .. لالالالالا.. تعرف بحبك ليه .. لالالالالا.. تايه مني الكلام".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، ومن إخراج رنا العريان.

جنات ووليد سعد

طرحت الفنانة جنات، أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الاغنية الدعائية للعمل.

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الانتهاء أغاني البومها الجديد، وانتهت من تسجيل أغلب الأغاني به، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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