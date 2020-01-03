إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد نادية لطفي في المستشفى

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي، في المستشفى، بينما يصادف اليوم عيد ميلادها هي الأخرى.

وقالت إلهام شاهين، من خلال الفيديو :" النهاردة يوم مميز .. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية .. وحبيبة قلبي وليا الشرف اني اتولد ف نفس اليوم عشان اخد كل الصفات الجميلة اللي فيها .. بحبك وبتعلم منك مش بس الفن فـ مواقفك وشهمتك".

بينما قالت نادية لطفي :"الهام اول ما ظهرت كانت مبشرة باعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة وهي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيده عن فاتن حمامة وبقى ليها شخصية مستقلة عيزاها تفكر شوية قبل ما تتنرفز ..وترجعلي تتنتقش معايا".

وتابعت قائلة :"الهام شاهين بتدخل تدور على المشاكل عشان تحل مشاكل الاخرين عشان هي قلبها واسع وعندها عطاء كبير .. بتمنالها كل السعادة".

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