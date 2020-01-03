أحمد سعد وحسن الشافعي يطرحان "مامي كوسا"

طرح الموزع حسن الشافعي أغنية "مامي كوسا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، التي دخلت بعد ساعات قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر الموقع، بما يزيد عن 600 ألف مشاهدة.

"مامي كوسا" من غناء حسن الشافعي، والفنان أحمد سعد، وكنكا.

"مامي كوسا" كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.

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