"بنستقوى" لنجمة "ذا فويس كيدز" تتجاوز 200 ألف مشاهدة

نجحت أغنية "بنستقوى" للمطربة زينب حسن، نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، منذ طرحها 1 يناير على "يوتيوب"، إذ حققت في 24 ساعة تقريبًا أكثر من 200 ألف مشاهدة.

"بنستقوى" كلمات محمود التوني، ألحان حاتم عزت، توزيع تيام طارق، والفيديو كليب من إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة "ميوزك تون".

كان الشاعر والمنتج محمود التوني قال في بيان صحفي إن أغنية "بنستقوى" تدعو للتسامح وإيقاظ اللين في القلوب "فكل شخص يحمل ما يكفيه من هموم، وأتمنى ألا نشكل ضغوطًا على بعضنا البعض".

من جانبها، قالت زينب حسن: "أحببت موضوع الأغنية كثيرًا لأننا نقدم بها رسالة راقية، وتم تصوير الكليب في الإسكندرية.

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