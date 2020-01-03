نانسي عجرم تروج لأولى حلقات الموسم الثالث من "The Voice Kids"

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن انطلاق أولى حلقات برنامج "theVoice Kids"، المعروض على شبكة قنوات MBC.

وشاركت "نانسي"، جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها بـ"تويتر"، قالت فيه: "بكرا بتنطلق الحلقة الأولى من برنامج theVoice Kids، انتظرونا".

وتعرض الحلقة غدا السبت في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ويشهد الموسم الجديد تغييرًا في المدربين إذ انضم إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وتبدأ أولى حلقات الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"، بمرحلة "الصوت وبس"، والتي تمتد لـ6 أسابيع، ثم يليها حلقتين من المواجهات، وحلقة مواجهة أخيرة، ثم أخرى ختامية، والتي يتوج فيها الفائز بلقب الموسم الثالث.

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وفاز في الموسمين السابقين لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.

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