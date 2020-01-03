إيرادات "الفلوس" في الصدارة و"استدعاء ولي عمرو" بالمركز الثالث

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: "الفلوس"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت سِت"، "ولاد رزق 2"، "انت حبيبي وبس"، "دفع رباعي". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام الثمانية حققت مجتمعة في شباك تذاكر أمس الخميس 2 يناير، إيرادات قُدرت بمليون و763 ألفًا و522 جنيها، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي. قد يهمك ايضاً: "الفيل الأزرق 2" يتصدر المركز الأول في شباك الإيرادات "ولاد رزق 2" يصل لـ 100 مليون جنيه في شباك التذاكر

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