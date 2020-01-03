تأكيد إلغاء حفل سيلين ديون في لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت اللجنة المنظمة لمهرجانات بيبلوس خبر إلغاء حفل النجمة العالمية سيلين ديون الذي كان مقرراً في 31 من شهر يوليو 2020، تبعاً للأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان. علماً أن الحساب الرسمي للنجمة ديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبق وأعلنت عن هذا الحفل ضمن التعديلات التي طرأت على جولتها العالمية لألبوم "Courage".

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