برواس حسين تستعد لإطلاق كليبين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة العراقية برواس حسين وزوجها الفنان الكوردي كوران صالح حفل رأس السنة في أحد مطاعم مدينة دهوك-أقليم كوردستان العراق. حيث قدمت أجمل أغانيها الكردية باللهجتين السورانية والبادينية وأيضاً باللغة العربية ومنها باللون العراقي مثل "عبرت شط،علمودك، انت وبس"، وبالمصري "غنيلي شوي شوي"، وغيرها من الأعمال عل تنوعها.

هذا وتستعد "حسين" لإطلاق فيديو كليب جديد باللغة الكردية خلال اليومين القادمين عبر حسابها على YouTube والقنوات الفضائية. وهو سيحمل مشاهد تحكي عن جمالية مناطق كوردستان. كما صورت كليب لأغنية عراقية من كلمات وألحان فراس الشذر توزيع مهند غازي وإنتاج شركة ارابيكا-بيروت، وستطلقها في الفترة القادمة.



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