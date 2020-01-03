شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتوجه الى السعودية لإحياء حفل مهرجان الرياض للعود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الفنان هانى شاكر إلى المملكة العربية السعودية الرياض، لإحياء حفل فنى ضخم ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، مع الفنانة أنغام المقرر يوم الأحد الجارى الموافق 5 يناير، والذى سيتضمن أيضا أكبر تجمع عربى لعازفي العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعي العود من مختلف دول العالم.

الفنان هانى شاكر، نشر صورا له وعلق قائلاً:"صباح الفل على أحلى جمهور فى الدنيا ..جمعة مباركة عليكم يارب..فى الطريق الى الرياض لتجهيزات مهرجان الرياض للعود مع مدير أعمالي تامر عبد المنعم".



و يستعد أمير الغناء العربي الفنان الكبيرهاني شاكر، لتحضير أغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل عنها حتى الان

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و أحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عدد كبير من أغانيه منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.

يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.