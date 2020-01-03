شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سقوط المطربة التونسية أمينة فاخت على المسرح فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المطربة التونسية أمينة فاخت، الشهيرة بـ"الديفا التونسية"، إلى موقف محرج على المسرح وعلى الهواء مباشرة، عندما سقطت على الأرض، فى أحد حفلات رأس السنة التى أقيمت أمس الخميس، فى العاصمة القطرية الدوحة.



المطربة التونسية أمينة فاخت

ويظهر من خلال فيديو، نشره موقع "موازييك" التونسى، دخول الفنانة التونسية، صاحبة الـ51 عاما إلى المسرح، وأثناء سيرها وتحية جمهور الحفل، اصطدمت بأحد السماعات، ليختل توازنها وتسقط أرضا، ليقوم أحد القائمين على الفرقة بمساعدتها على الوقوف مرة أخرى واستئناف الحفل.

وقدمت أمينة فاخت، صاحبة الصوت القوى باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، منهت على حبك احنا تواعدنا، ولا مرة، مستغربين، سلطانة غرام، سلطان حبك ذلنى، سؤالك عليا، ع المقياس، وغيرها، كما صدحت بعدد من أغانى التراث والفلكلور التونسى منها على الله، بجاه الله يا حب اسمعنى، على الجبين عصابة، وغيرها.

وتعد أمينة التى بدأت مشوارها الفنى فى ثمانينات القرن الماضى من المطربين التونسيين القلائل الذين يحظون بمكانة مرموقة لدى الجمهور التونسى ويحضر حفلاتها جمهور ضخم.

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أمينة فاخت

يذكر أن الديفا أمينة فاخت، مواليد مايو 1968، وهى إحدى أبرز المغنيات التونسيات التى بدأت فى ثمانينيات القرن الماضى، وفى بداية التسعينيات جاءت إلى مصر، ولحن لها الملحن القدير بليغ حمدى أغنية "أنا هويت"، ثم عادت إلى تونس بعد ثلاثة سنوات.



التونسية أمينة فاخت

غنت أمينة فاخت، على مسرح قرطاج الأثرى سنة 1999، ثم سنة 2004 مع الموسيقار الفرنسى ستيفان برتران، تزوجت من نجم كرة السلة التونسية السابق عطيل عويج.