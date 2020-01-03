شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يحيى ليلة غنائية تحمل اسمه على مسرح محمد عبده 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السعودي رابح صقر حفلا غنائيا داخل المملكة العربية السعودية، والتى ستكون بمثابة احتفال بمسيرته الفنية حيث تحمل اسم "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، وستكون على مسرح محمد عبده يوم 10 من شهر يناير الجارى، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقدم عددا من أغنياته الخليجية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019"، وتضمن 8 أغانى، منها: "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".

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ونشر نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لاحتفالات المملكة العربية السعودية بالعام الجديد 2020 ، حيث انطلقت الألعاب النارية فى سماء العاصمة السعودية احتفالا ببداية العام والذى يحمل أيضا نهاية موسم الرياض الترفيهى 2019 وبداية موسم شتاء الرياض.

وبدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث يُحيى أحيا المطرب الاماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا مساء أمس الخميس، والتى شاركه فى الحفل المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 من شهر يناير الجارى، ويشاركه الحفل النجمة المصرية أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.