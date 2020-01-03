شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الكينج محمد منير قلق وخوف جماهيره عليه، الفترة الماضية خاصة بعد بيانه عن إلغاء حفله برأس السنة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، توضيح طبيعة الأزمة الصحية التى يمر بها، خاصة بعد كشف بعض المقربين منه عن تواجده الفترة الأخيرة بالمستشفى بسبب وعكته الصحية والتى يتكتم عن تفاصيلها.





وتداولت بعض الصفحات الخاصة بمتابعة أخبار الكينج، والمهتمة بنشر كل جديد عنه، صور جديدة له مع بعض من أفراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة فى منزله، والتى ظهر بها بشكل جيد ليطمان جماهيره المتشوقة له .





وظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسي أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل ان يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

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وكان أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

و آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضر عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.