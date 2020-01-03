شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تؤدى صلاة الجمعة بالروضة الشريفة: اللهم أجعل لنا فيها ساعة استجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا متابعيها مجموعة صور لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال أدائها فريضة العمرة مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي وبناتها، وظهرت بها متواجدة أمام الروضة الشريفة، وعلقت عليها قائلة :" الروضة الشريفة????اللهم اجمعنا بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم فى الدنيا والاخره فى اليقظة والمنام سرا وعلانيه????(جمعة مباركة) اللهم اجعل لنا فيها ساعة استجابة ".



روجينا



روجيناا

واختارت عائلة أشرف زكي وروجينا استقبال العام الجديد، بأداء العمرة، ونشرت روجينا صورهم من داخل الحرم المكى عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها على الصور: "اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم".

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ويشار إلى أن الفنانة روجينا، كانت قد احتفلت، قبل اداء العمرة، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، واستقبلت روجينا، عيد الميلاد الـ59 لزوجها أشرف زكى، بتصوير مقطع فيديو له أثناء قيادته السيارة، فيما أهدته أغنية "هليلة" للديفا سميرة سعيد، والتى ظهرت ألحانها وكلماتها فى خلفية مقطع الفيديو الذى نشرته روجينا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "كل سنة وأنت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة أبو بناتى سندى.. ربنا يحفظك لى ولبناتك".

وفى تدوينه أخرى للفنانة روجينا، خلال شهر نوفمبر الماضى، كانت قد نشرت صورة تجمعها بزوجها أشرف زكى، وعلقت عليها: "ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه وأنانية وعايزاه جنبى باستمرار.. وكانت كل مشكلنا أول الجواز (أنت بتفضل النقابة عليا).. يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصوير أو فيه واجب عزا.. لغاية ما ربنا حب يعلمنى أو يأدبنى أو يربينى.. ما هو تربيته أعظم تربية.. فيحصلى حادثة موت وأقعد فى المستشفى أربعين يوم ماهونش عليا غير أهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى".