شكرا لقرائتكم خبر عن أول نصيحة من درة فى عام 2020.. أعرف قالت إيه لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة درة نصيحة لمتابعيها فى بداية عام 2020، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صور جديدة لها، معلقة عليها قائلة: "النجاح رحلة وليست غاية.. أول بوست فى 2020"، مما أثار إعجاب متابعيها والذى أحتفلت مؤخرا بوصول عددهم إلى 10 مليون متابع، وحرصت على مساندتهم لها فى نجاحها وفرحها وحزنها، كما خضعت درة لجلسة تصوير جديدة بهذه المناسبة.



درة



درة

كانت الفنانة درة واجهت عدد من الصعاب في العام الحالي 2019، والتي من ضمنها وفاة الفنان هيثم أحمد زكى والذى أصاب عدد من الفنانين بحالة من الصدمة، حيث سبق وأن شنت هجومًا على مستخدمى السوشيال ميديا، بعد حملة التهكم التى طالته قبل وفاته، ونالت من موهبته كـ"فنان".

الأمر الأخر وهو ما أصابها بحالة من الغضب انتشار شائعة زواجها من الفنان نور الشريف قبل وفاته بسنوات، وردت بعنف عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" وقالت: "مروجي الشائعات الكاذبة على الفيس بوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

Advertisements

وكان آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوى، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفى وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وتدور أحداثه حول عازفة القيثار "حبيبة" التى تقوم بدورها الفنانة درة التى تجد نفسها فى موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها "هنا" بأنها شهدت على جريمة قتل "تيمورالهوارى" والتى ارتكبها زوجها "عمر" يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبير حول الجريمة.