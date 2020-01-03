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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة البحرينية شيماء سبت تعلق على واقعة التحرش بفتاة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة البحرينية شيماء سبت، على واقعة التحرش بفتاة المنصورة، قائلة إن الرجولة هى حماية المرأة، مطالبة يتنظيف الإعلام المريض فى كل وسائله من إباحة التحرش والاعتداء على شخص يختلف عن معتقداتنا التى تدفع لمثل المشهد المرفوض بكل الديانات والشعوب والثقافات.
وقالت شيماء، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "الرجولة هى أن تحمى المرأة وتغطيها احترام وتقدير، المتحرش الذى يؤمن بفكرة التحرش لن يغيره ماذا يلبس الذى أمامه".
وأضافت الفنانة البحرينية: "نظفوا الإعلام المريض فى كل وسائله من إباحة التحرش والاعتداء على شخص يختلف عن معتقداتنا التى تدفع لمثل المشهد المرفوض بكل الديانات والشعوب والثقافات".
الفنانة شيماء سبت
وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه أعلنوا عن استنكارهم واستياءهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى استقلتها الفتاة "ملك فنى صيانة موبيليات "، وتم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 21 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة - تبلغ من العمر 21 سنة" حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الانصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة ، وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية 7 متهمين، بينهم 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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