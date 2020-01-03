شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم ومروان خورى وكارول سماحة فى طريقهم للسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد كل من الفنانين فارس كرم والفنانة الكبيرة كارول سماحة، والفنان مروان خورى، لإحياء حفلات فنية غنائية، على مسرح أبو بكر سالم، بالسعودية، غدا السبت، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.

ونشر فارس كرم، صورة تجمعه بكل من كارول سماحة ومروان خورى عبر تويتر، وقال :"فى طريقنا إلى السعودية الحبيبة... لاقونا مسا بكرا على مسرح أبو بكر سالم.



فارس كرم

هذا ويحيى المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة والمطرب يارا اللبنانية، حفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، ويتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

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فارس وكارول ومروان

ومن المقرر أن يقدم مروان خوري عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته على مدار ساعتين متواصلتين منها، سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وغني تتر مسلسل "لو" أثناء عزفه على البيانو، بالإضافة إلى غنائه، "طاير يا هوا" "متى أشوفك" لمحمد رشدى، وأغنية "خايف أقول اللى فى قلبي" لفيروز وألحان محمد عبد الوهاب.

فيما تغنى كارول مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتى اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائى والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية، وكانت قد طرحت مؤخرًا كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.