هاني رمزي: "مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قواتنا المسلحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان هاني رمزي على ثقته في القوات المسلحة وفي القيادات المصرية، ودعمه لكل قرار سيُتخذ لحماية مصر وأمنها القومي.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قيادتنا وقواتنا المسلحة، وإذا كتب علينا القتال فالنصر حليف لنا إن شاء الله.. كلنا الجيش المصري.. مصريين ايد واحدة".

وتأتي تغريدة هاني على خلفية اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.