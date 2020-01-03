محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان أحمد أمين، جمهوره ومتابعيه، صورة مجمعة لجميع الشخصيات التي جسدها خلال مسيرته الفنية، عبر حسابه بموقع "انستجرام".
وعلق أمين على الصورة موجهًا حديثه للجمهور: "شكرًا على تشجعيكم وحماسكم لكل عمل ودور أو حتى فكرة جديدة قدمتها السنة اللي فاتت.. ويا رب السنة الجاية أجمل.. ٢٠٢٠ متخافش هتجيبك هتجيبك".
ويستعد "أمين"، لتقديم الموسم الثاني من برنامج الفاميليا، وفقًا لما أعلنه في نهاية الجزء الأول.
"الفاميليا" تجربة أشبه بتليفزيون الواقع، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media.
تدور أحداث البرنامج داخل معسكر مغلق يجمع الآباء وأبنائهم، ليمنحهم فرصة لمعرفة المزيد عن بعضهم، وليوطد الصلة بينهم ويقرب فيما بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين للجمهور: شكرًا على تشجيعكم لكل عمل قدمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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