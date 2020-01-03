كريم عبدالعزيز: أدعم مصر وأثق في رئيس بلدي وقواتنا المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

"مع مصر دائمًا وأبدًا"، بهذه الكلمات أعلن الفنان كريم عبدالعزيز دعمه لمصر في جميع القرارات التي تأخذها في ظل سعيها للحفاظ على الهوية المصرية.

وغرد كريم عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "مع مصر.. دائما وأبدًا.. أثق في كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في الحفاظ علي هوية ووحدة أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي العربي، أثق في رئيس بلدي، أثق في قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة.. أدعم مصر".

كان مجلس الأمن القومي اجتمع أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.