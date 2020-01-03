محمد هنيدي: "كلنا ورا الجيش للدفاع عن مصر وأمنها القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق رواد موقع "تويتر" هاشتاج "كلنا الجيش"، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات، وحرص الفنان محمد هنيدي على المشاركة فيه، عبر صفحته الرسمية.

وكتب هنيدي "أنا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قرارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومي من البلطجية والمرتزقة".

كان مجلس الأمن القومي اجتمع أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.