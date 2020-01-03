الأحد.. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يكرم لبلبة في ختام دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان نقابة المهن التمثيلية عن استعداده لتكريم الفنانة لبلبة، في ختام دورته الرابعة، يوم الأحد المُقبل، على مسرح النهار، بحضور د. أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين.

كما يشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

من جانبه أكد د. أشرف زكي أن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان هو بمثابة التكليل للدورة التي شهدت منافسة قوية ومتميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، إذ بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير، كما درست فن الباليه وعملت بالغناء ليصبح لديها في أرشيفها الغنائي 268 أغنية، منهم 30 أغنية للطفل.

وأضاف زكي: "مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن، و قدمت للسينما 85 فيلما، و شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و 16 مهرجانا عربيا، وحصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم: جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم (ليلة ساخنة) من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان (كل أفريقيا) بكيب تاون جنوب أفريقيا عن دورها في نفس الفيلم ."