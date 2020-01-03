بالصور| تكريم جينيفر لوبيز في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فازت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بجائزة عن دورها في فيلم Hustlers، من Palm Springs Film Festival، أمس الخميس 2 يناير.

وشاركت "لوبيز" جمهورها، مجموعة صور لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة: " كانت ليلة ساحرة، مع فريق عمل الفيلم، شكرًا لإدارة المهرجان على الجائزة، وشكرًا لورين سكافاريا على كلماتك الجميلة في حقي".

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" وصلت جينيفر الحفل، برفقة خطيبها لاعب البيسبول العالمي أليكس رودريجيز، وكان من بين الحضور: تشارليز ثيرون، رينيه زيلويجر، لورا ديرن، وسلمى حايك.

جينيفر لوبيز تنافس على جائزة جولدن جلوب، عن دورها في الفيلم، والمُقرر إعلان النتائج في حفل يُقام الأحد المُقبل.