تراند اليوم : بعد شهور من طلاقها.. فنانة شهيرة حامل من مخرج معروف دون زواج



صدمة انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أنباء تؤكد أن الفنانة الأمريكية الشهيرة ميشيل ويليامز، حامل من المخرج توماس مايكل بعد 8 شهور من طلاقها من زوجها مؤلف الأغاني الأمريكي فيل الفيروم.

وحسب مصادر تحدثت لمجلة "بيبول"، فإن المخرج توماس قد خطب الفنانة ميشيل، وذلك بعد حوالي الـ8 أشهر على طلاقها من زوجها مؤلف الأغاني الأمريكي فيل إلفيروم، مشيرة إلى أن ميشيل 39 عامًا وتوماس 42 عامًا شوهدا مؤخرًا يشتريان ملابس أطفال من متجر خاص لملابس الرضع والأطفال يدعى سيرافين في كينغستون، حيث كانت ولا زالت ميشيل في لندن من أجل تصوير فيلم "فينوم 2".





