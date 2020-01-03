تراند اليوم : رغم تاريخه لا يسأل عنه أحد.. زوجة فنان مصري شهير تناشد زملائه زيارته

ناشدت عزيزة كساب، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، زملائه لزياتره من اجل حالته النفسية، مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.
وأضافت كساب خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه "بسمة وهبة"، أن عددا من النجوم دائمون في التواصل معهم مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي، منوهة أنه لا يزوره ابدا زملاؤه الممثلون.
وأكدت كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت اصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.
ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: "احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك".
وكان السيدة عزيزة زوجة الفنان المنتصر بالله عبرت عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.