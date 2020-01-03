بالفيديو: صدمة في الوسط الإعلامي لوفاة نجوى قاسم

صُدم الوسط الإعلامي بنبأ وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم التي توفيت اليوم الخميس. ونعى عدد من الإعلاميين والإعلاميات المذيعة الراحلة بعبارات الحزن والمواساة لأهلها وذويها وزملائها. وقال الإعلامي والدبلوماسي تركي الدخيل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم.. وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية.. وداعاً صديقة الجميع.. رحمة الله عليك رحمة واسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعبرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز عن حزتها لرحيل قاسم بقولها: “خبر صادم ومحزن مع بداية العام.. الإعلامية والزميلة القديرة نجوى قاسم في ذمة الله.. تعجز الكلمات عن التعبير وتختنق العبارات وتبكي الحروف.. كما كانت آخر أمنياتها ان تكون سنة خير للجميع.. ندعو لها بالرحمة”. من جهته كتب مدير أخبار MBC في المملكة مالك الروقي: “وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها”، فيما كتب الإعلامي مصطفى الأغا: “بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوى قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا.. خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ”.

كما نعى قاسم عدد من القنوات والمواقع الإعلامية، وفي مقدمتها قناة “الحدث”، حيث لم تتمالك المذيعة ضحى الزهيرى نفسها أثناء إذاعتها النبأ لتجهش بالبكاء. وكانت الراحلة نجوى ذكرت في آخر تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.