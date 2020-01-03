بالصور.. وزير الإعلام يفتتح معرض أفضل صورة صحفية لعام 2019 بساقية الصاوي

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نظمت نقابة الصحفيين وبرعاية الإعلام الكشفى المصري المستقل للعام الثانى على التوالي، افتتاح معرض وحفل افضل صورة صحفية لعام ٢٠١٩ في دورته الثالثة عشر فى ساقية عبدالمنعم الصاوي مساء الخميس الموافق 2 يناير. افتتح المعرض السيد وزير الاعلام أسامة هيكل والمهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية وبحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي.وتعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر بمجال التصوير الصحفي التي تنظمها شعبة المصوريين الصحفيين والتي تُقام سنويًا منذ عام ٢٠٠٧، على غرار المسابقة العالمية للصورة الصحفية World Press Photo وذلك فى مجالات "التصوير الخبرى، الرياضى، القصة المصورة، الحياة اليومية، مالتيميديا". يشارك
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