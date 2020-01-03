الأحد.. انطلاق العرض الخاض لفيلم يوم وليلة بحضور صناعه

يقام العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" مساء يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور صناعه منهم الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي ، والفنانة درة والفنانة حنان مطاوع.
ويشار إلى ان من المقرر انيتم طرح الفيلم بالسينمات مساء يوم الأثنين المقبل الموافق 6يناير من الشهر الجاري.
يذكر ان "يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل،حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.
وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.
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