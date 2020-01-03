بالصور.. كوكب الشرق تبدأ 2020 مع جمهور ساقية الصاوي

أطلت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم على جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك فى أول حفل لها لعام 2020 الموافق الخميس 2 من يناير بقاعة الحكمة. قدمت الست حفلتين متتاليتين غنت فيهما بمرافقة فرقتها رائعتيها، الفقرة الأولى كانت مع "اسأل روحك" كلمات عبدالوهاب محمد وألحان محمد الموجى، أما الفقرة الغنائية الثانية فكانت من نصيب

"دارت الأيام" كلمات مأمون الشناوى وألحان محمد عبدالوهاب وفى نهاية هذا اللقاء الموسيقى الفريد من نوعه قدم المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية تحية كبيرة للسيدة العظيمة أم كلثوم وللحضور، وأعلن أن حفل أول خميس من شهر فبراير ستقدم الست "سيرة الحب" و"الحب كله". أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007 غنت خلالها لجمهورها الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها الملىء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه. ويؤكد المهندس محمد الصاوى أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا فى نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم فى حضرة أم كلثوم.