شاهد.. أحمد السعدني يوضح معنى كلمة سالمونيلا

حرص الفنان أحمد السعدني على توضيح معنى كلمة السالمونيلا التي تحمل اسم أغنية المخرج تميم يونس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتب "السعدني" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "السالمونيلا جنس من العصيات المعوية سلبية الغرام لا
يشار إلى أن أغنية "سالمونيلا" ذات طابع كوميدي، كلمات وإخراج تميم يونس، وتحمل اسم «سالمونيلا»، توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، وشهد كليب الأغنية مشاركة المطرب محمود العسيلي.
يذكر أن هذه الأغنية تعد ثاني أغاني المخرج تميم يونس، حيث طرح العام الماضي أغنيته الأولى «أنتي أي كلام»، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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