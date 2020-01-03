بعد إطمئنان جمهوره على حالته الصحية.. معلومات لاتعرفها عن المنتصر بالله

تصدر الفنان المنتصر بالله تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعدما حلت زوجته عزيزة كساب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية on e، وحرصت على طمانة جمهورة ومحبيه على حالته الصحية، التى تدهورت منذ عام 2008، ما تسبب فى ابتعاده عن الساحة الفنية.

تستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز المعلومات عن الفنان المنتصر بالله:

اسمه المنتصر بالله رياض عبد السيد.

حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977 .

بدا مشواره مع فرقة ثلاثى اضواء المسرح عام 1970.

أصيب بجلطة في المخ أدت لإصابته بشلل

قدم عددًا من المسلسلا التليفزيونيه منها:"ابناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش".

بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات منها :"شارع محمد على" يعتبر اداءه بالغ التميز فقماشة الشخصيات التى جسدها عريضة للغاية الا انه يحسب على الكوميديا.

ويشار إلى ان تحدثت زوجته عزيزة كساب عن حالته الصحية، مساء أمس، الخميس، خلال احد المداخلات التليفزيونيه قائلة : "أن

الفنان كويس وبخير وبشكر ربنا على مد يده لنا بالعون، والحمد لله أن صحة الفنان تحسنت بنسبة كبيرة".وأضافت زوجة الفنان المنتصر بالله : "وقته ملئ بأحفاده كما أنه لا يشكو من شئ، ولا يوجد بيت مصرى يخلو من المشاكل، ولا يوجد بيت إلا فيه مريض، بالإضافة إلى ان هناك بعض الفنانين دائمين التواصل معه والإطمئنان عليه منهم أكرم السعدنى ورجاء الجداوى وشويكار ونادية لطفي، مؤكدة أن لا أحد يقوم بزيارته".وتمنت عزيزة كساب أن يقوم بزيارة زوجها الفنان المنتصر بالله كل من أحمد بدير وأحمد آدم وصلاح عبدالله، نظرًا لأن زيارتهم سوف تحسن من حالته النفسية بشكل أكبر".