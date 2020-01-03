بالفيديو.. زوجة المنتصر بالله توجه رسالة لأصدقاء زوجها من الوسط الفني

حرصت عزيزة كساب، زوجة الفنان القدير المنتصر بالله، على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، التى تدهورت منذ عام 2008، ما تسبب فى ابتعاده عن الساحة الفنية.

قالت "كساب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية on e: "إن

الفنان كويس وبخير وبشكر ربنا على مد يده لنا بالعون، والحمد لله أن صحة الفنان تحسنت بنسبة كبيرة".



وأضافت زوجة الفنان المنتصر بالله: "وقته مليء بأحفاده، كما أنه لا يشكو من شيء، ولا يوجد بيت مصرى يخلو

من المشاكل، ولا يوجد بيت إلا فيه مريض، إضافة إلى أن هناك بعض الفنانين دائمي التواصل معه والاطمئنان عليه، منهم أكرم السعدنى، ورجاء الجداوى، وشويكار، ونادية لطفي، مؤكدة أن لا أحد يقوم بزيارته".تمنت عزيزة كساب أن يقوم بزيارة زوجها الفنان المنتصر بالله كل من أحمد بدير وأحمد آدم وصلاح عبدالله، نظرًا لأن زيارتهم ستحسن من حالته النفسية بشكل أكبر".