حرصت عزيزة كساب، زوجة الفنان القدير المنتصر بالله، على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، التى تدهورت منذ عام 2008، ما تسبب فى ابتعاده عن الساحة الفنية.
قالت "كساب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية on e: "إن
من المشاكل، ولا يوجد بيت إلا فيه مريض، إضافة إلى أن هناك بعض الفنانين دائمي التواصل معه والاطمئنان عليه، منهم أكرم السعدنى، ورجاء الجداوى، وشويكار، ونادية لطفي، مؤكدة أن لا أحد يقوم بزيارته".
وأضافت زوجة الفنان المنتصر بالله: "وقته مليء بأحفاده، كما أنه لا يشكو من شيء، ولا يوجد بيت مصرى يخلو
تمنت عزيزة كساب أن يقوم بزيارة زوجها الفنان المنتصر بالله كل من أحمد بدير وأحمد آدم وصلاح عبدالله، نظرًا لأن زيارتهم ستحسن من حالته النفسية بشكل أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زوجة المنتصر بالله توجه رسالة لأصدقاء زوجها من الوسط الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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